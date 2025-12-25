ヤマハ発動機は、新たな排ガス規制に対応した新型の原付きバイクを来年３月に国内で発売することを明らかにした。台湾で生産している排気量１２５ｃｃのスクーター「ジョグ１２５」をベースに自社開発する。設楽元文社長が読売新聞などとのインタビューで明らかにした。設楽氏は「買いやすく、乗りやすい新原付きに触れてもらい、中型や大型バイクの浸透にもつなげていきたい」と述べた。価格は明らかにしなかった。５０ｃｃ