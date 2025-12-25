関西経済同友会の次期代表幹事に決まり、写真に納まる長谷川一明氏。左は永井靖二代表幹事、右は三笠裕司氏＝25日午後、大阪市北区関西経済同友会は25日、2026年5月に任期を終える大林組副社長の永井靖二代表幹事（67）の後任に、JR西日本会長の長谷川一明氏（68）を充てる人事を発表した。ペアを組む日本生命保険副会長の三笠裕司氏（62）とともに、大阪・関西万博後の経済活性化に向けた議論をけん引する役割を担う。05年の