TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田90分SP」が24日、放送された。探偵に扮（ふん）したお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が「名探偵津田第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」で奮闘。100年前の時代で発した言葉がネット上で話題となっている。番組冒頭からまさかの展開だった。100年前の世界に戻った津田は理花の婚約者太蔵と言い争いに。太蔵から「またお前か、うちの理花にち