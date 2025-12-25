年末年始最大9連休でも、旅行を控える傾向です。調査会社のインテージの年末年始に関する調査によりますと、年末年始の移動にかける予算は1人あたり平均4万7871円で、2024年に比べ、わずかに増えました。ただし「旅行や帰省の予定はない」とする人が60.2％で、2024年から3.8ポイント増えています。旅行などの予定のある人では、海外旅行が前年から0.5ポイント減の一方で、国内旅行は日帰りが1.1ポイント、1泊以上が0.5ポイント増え