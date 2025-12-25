◇アフリカ選手権2025 (日本時間12月22日〜1月19日)アフリカサッカー連盟が主催し、これまで2年に1度開催されてきたアフリカ選手権。日本時間22日に開幕し、A〜Fまで6つあるグループリーグの第1戦が25日までに行われました。グループAでは、最新のFIFAランク(12月23日更新時点)でアフリカ勢トップの11位に位置するモロッコが、アユブ・エル・カービ選手のオーバーヘッド弾などでコモロに快勝しました。ワールドカップ2026(W杯)出場