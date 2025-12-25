【鳥取城北｜東海大相模】奮闘したが惜敗して肩を落とす東海大相模の選手ら＝東京体育館（花輪久写す）バスケットボールの全国高校選手権（ウインターカップ）第３日は２５日、東京体育館で男子２回戦と女子３回戦が行われ、神奈川代表は男子の東海大相模が夏の全国総体（インターハイ）覇者の鳥取城北（鳥取１位）に７５−８０で競り負けた。東海大相模は前半、高島舜弥（３年）や鈴木郁武（２年）が得点を重ね、３８−４１