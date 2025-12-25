メッツの大砲、フアン・ソト外野手（２７）が母国のドミニカ共和国で参戦していたウインターリーグで敗退し、球団専門メディアが歓喜する展開となっている。今季から加入したメッツではポストシーズンにも進めない大誤算で早々と終戦。ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースらライバル球団が激しい火花を散らした中、１０月からオフとなってしまったソトは早々にバカンスに出掛け、冬季リーグに参戦していた。しかし、専