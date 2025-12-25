最近「なんとなく不調」が続く、疲れやすい、眠りが浅い…。40代に突入すると、はっきり原因がわからないまま体や気分の変化を感じる日が増えていきます。実はこれらは、女性ホルモンの分泌がゆるやかに変化し始める「更年期の入り口」で見られるサインのひとつ。いきなり大きな症状が出るというより、普段の生活の中に“気づきにくい変化”として現れるのが特徴です。そこで今回は、40代から増える“更年期サイン”と、その背景に