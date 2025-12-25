テイラー・スウィフトと今年8月に婚約を発表したNFLのスター選手トラビス・ケルシー。兄ジェイソン・ケルシーとホストを務めるポッドキャスト『New Heights（原題）』で、テイラーに喜ばれたプレゼントを明かした。【写真】テイラーの左手薬指に輝く大粒ダイヤクリスマスを前に、トラビスはジェイソンの妻カイリーとともに、プレゼント選びに悩む視聴者へのアドバイスを送った。衣類はどう？ 健康グッズは？ ジュエリーは？ と