名古屋市内のホテルで16歳の少女に現金を渡す約束をしみだらな行為をしたとして逮捕された三重県警の男性警察官について名古屋地検は不起訴処分としました。 25日付で不起訴処分となったのは三重県警警務部警務課付の男性巡査（29）です。 警察によりますと男性巡査は3月、名古屋市中区のホテルで16歳の少女に現金2万円を渡す約束をしてみだらな行為をした児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。 男