◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）暮れのグランプリの公開枠順抽選会が１２月２５日、東京都内で開かれ、武豊騎手とのコンビで史上１２頭目の春秋グランプリ制覇を目指すメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、３枠６番に決定した。武豊騎手は３年ぶりの抽選会参加。２０１７年には１枠２番を自ら引き当てキタサンブラックで勝利した。それまでにも好枠