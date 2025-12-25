前作『地獄の暴走列車』から約2年半ぶりとなるニューアルバム『HEAVY METAL COMMANDER』を、2025年12月17日にリリースしたSEX MACHINEGUNS。同作はSEX MACHINEGUNSならではの王道的なヘヴィメタル／スラッシュメタルのテイストとユニークかつリアルな歌詞の取り合わせを活かしたスタイルを引き継ぎつつ、より魅力を増した最新の彼らを堪能できる一作となっている。さらに、アルバムリリースに伴って2025年12月から2026年3月にかけ