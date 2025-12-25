情報通信の株式会社インテージ（本社：東京・千代田区）は２５日、全国の１５〜７９歳の男女５０００人を対象に実施した「年末年始」に関する調査結果を公開。年末年始の予定は「予定なし」が増加して６割超に達したことが分かった。主な結果は以下の通り。【年末年始の帰省や旅行の予定】・国内旅行（日帰り）：５．１％・国内旅行（１泊以上）：８．８％・海外旅行：０．８％・実家への帰省：１４．４％・旅行や帰省の予定は