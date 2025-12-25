ソロプロジェクト・Superfly名義で活動する歌手・越智志帆(41)が22日、自身のインスタグラムを更新し、歌手・大塚愛(42)との2ショットを公開した。 【写真】激アツ！平成の歌姫の2ショットミセスの東京D公演で実現 「先日、先日、グリーンアップルさんのドームツアーにお邪魔しました。」とコメント。12月15、16、19、20日に開催されたMrs. GREEN APPLEの東京ドーム公演に訪れたことを伝えた。越