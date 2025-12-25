中国銀行 中国銀行(岡山市)は、2025年12月24日、普通預金金利と短期プライムレートを引き上げると発表しました。引き上げ実施日は2026年2月2日です。 中国銀行の引き上げは、日本銀行が2025年12月の金融政策決定会合で、政策金利を0.25％引き上げ、0.75％にしたことに伴う対応です。 中国銀行は「普通預金金利」を0.1％引き上げて年0.3％にします。また、企業に1年以内の短期で融資する際の金利の基準となる短期プ