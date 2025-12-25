25日午後、福岡県宮若市の県道で、車3台が絡む事故がありました。この事故で、男性1人の死亡が確認されたほか、合わせて6人が病院に搬送されています。 ■安部光慶カメラマン「事故が起きた現場には、車が確認できます。2台は燃えて大破しています。」25日午後1時前、福岡県宮若市犬鳴の県道21号で、車3台が絡む事故がありました。事故の直後、このうち2台から火が出たということです。警察と消防によりますと、直方