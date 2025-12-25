ボーフムが筑波大学を訪問し、長田莉奈が講義「楽しくサッカーしてほしい」ドイツ・ブンデスリーガ2部のVfLボーフムは11月、パートナーシップ契約を結んでいる筑波大学を訪問した。女子トップチームに所属するFW長田莉奈（リナ・バックハウス）が、日本とドイツの違いなどを講義。15歳でドイツに渡って感じた自身の経験を伝えると、興味津々の学生たちからは質問が相次いだ。JFAアカデミー福島で育ち、ヴェルダー・ブレーメン