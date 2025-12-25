アロフト大阪堂島にて、期間限定の「和心（わごころ）」アフタヌーンティーを開催。和の美意識と心をテーマにしたスイーツとセイボリーを楽しめます！ アロフト大阪堂島「和心（わごころ）」アフタヌーンティー  期間：2026年1月1日（月）〜3月31日（火）スイーツ：ストロベリータルト、三色団子、ミルフィーユ、フルーツ大福、和風パンナコッタ、自家製ミニドーナツセイボリー：「どら焼き」三層の和風パンケーキ