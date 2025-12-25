中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。史上12頭目の同一年春秋グランプリ制覇を狙う宝塚記念馬・メイショウタバル（牡4＝石橋、父ゴールドシップ）は3枠6番に決まった。鞍上の武豊（56）は有馬記念最多タイの4勝（1990年オグリキャップ、2006年ディープインパクト、17年キタサンブラック、23年ドウデュース）を