5年前、首都高湾岸線で時速268キロで走るポルシェに乗って乗用車に追突し、夫婦を死亡させた罪に問われた男の裁判。男は猛スピードを出して運転したことについて「それほど強く認識していなかったと思います」と述べました。東京・江戸川区の彦田嘉之被告（56）は、2020年8月、川崎市の首都高湾岸線で高級車ポルシェを運転し、時速およそ200キロから268キロで走行し、内山仁さん（当時70）と妻の美由紀さん（当時63）が乗る乗用車