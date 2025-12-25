女優の川島海荷（31）が25日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスにちなんだ写真を披露した。川島は「逆光がすごい、、」と書き出し、イルミネーションを背にした写真をアップ。「イルミネーションと人物の撮影って難しくない？」と打ち明けた。そして「人も多いから、たまに知らない方とツーショットになってたりするよね笑」と続け、「メリークリスマス！」とコメント。チキンやリースサラダなどのディナーショットを