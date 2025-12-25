ＮＨＫは２５日、第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦の特別企画として、矢沢永吉が出場することを発表した。ドラマ主題歌にもなったバラード「真実」を披露する。１９７２年にロックバンド・キャロルでデビューし、１９７５年からはソロアーティストとして活躍。ロック界のカリスマとして数々の伝説を残し、今年１１月には日本のアーティスト史上最年長となる７６歳での東京ドーム公演を開催した。ソロデビュー５０周年。紅白歌合戦に