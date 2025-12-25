中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。有馬初出走の8歳のベテラン馬アラタ（牡＝和田勇、父キングカメハメハ）は7枠14番に決まった。8歳馬が勝てば史上初の快挙となる。クジを引いた旗手の大野は「外枠だったんですけど、大外じゃなくてよかった」と話した。14番は有馬通算2勝。直近の優勝馬は1997年のシル