今年10月、26年前に高羽奈美子さん（当時32歳）を愛知県名古屋市で殺害したとして安福久美子容疑者（69）が逮捕された。被害者の夫である悟さんが、事件当日の記憶を振り返る。【画像】奈美子さんと息子の航平さん（奈美子さん作成のアルバムより）◆◆◆「奥さんが倒れてる」と連絡事件が起きた99年11月13日。午前9時頃に仕事に向かう悟さんを送り出した奈美子さんは、午前11時頃、2歳の航平さんを連れて近所の病院へ