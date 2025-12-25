ＮＨＫ「あさイチ」が２４日放送され、料理コーナーに登場した俳優に、出演者からも、ＳＮＳ上でも驚きの声があがった。寺田心（１７）がエプロン姿で登場すると、博多華丸・大吉の大吉が「めっちゃ（体が）分厚くなってて…」、華丸も「ほんとに大きゅう（大きく）なったね！」と驚き。寺田は「身長も伸びましたし、体重も今年（１年）で１０キロ以上増えてるので」と明かし、スタジオは「へえ〜っ？！」と驚きの声があがった