窃盗の疑いで、長岡市に住む無職の男（77）が25日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は25日午後0時20分頃、長岡市内のスーパーマーケットでサラダやちくわなど4点（販売価格計1341円）を盗んだ疑いです。店から通報があり、駆け付けた警察が現行犯逮捕しています。男は一部商品を精算したものの、4点についてはジャンパーのポケットに隠し入れていたということです。調べに対し男は「間