大阪を拠点とするアイドルグループ・NMB48で新エースとして活躍する芳賀礼の1st写真集『ぽんっ』が2026年2月18日に発売決定。初水着、初ランジェリーにも挑戦し、抜群のプロポーションを披露している。【写真】美しいプロポーションの水着SHOTも公開「あざとさ」でファンを魅了する芳賀。「この写真集で一番お届けしたかったのは彼女感」と本人が語るように、今回は沖縄を舞台に海でマリンスポーツやスイカ割りを楽しんだり、ナイ