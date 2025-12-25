気象庁はきょう25日（木）、日本海側の地域に大雪に関する早期天候情報を、西日本や沖縄・奄美に低温に関する早期天候情報を発表しました。 【早期天候情報】あなたの住む都道府県はどうなる？日本地図の画像で見る この情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい低温や降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに発表されます。 1月3日ごろからは気温がかなり低く、降雪量が