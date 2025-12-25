AIRDO（エア・ドゥ）は、LINEスタンプ「ベア・ドゥと一緒・ᴥ・」を12月25日から販売する。公式マスコットキャラクター「ベア・ドゥ」と一緒に過ごす日常をテーマとしたデザインで、「毎日ベア・ドゥ・ᴥ・」に次ぐ第2弾。公式SNSで人気のぬいぐるみをモチーフにしている。1セット24種類。価格は120円（税込）もしくはLINEコイン50コイン。LINEスタンプショップ、LINE STOREで購入できる。