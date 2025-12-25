アイエムエムフードサービスは、「CHATTERBOX CAFÉ 丸の内店」を2026年1月26日に開業する。他都市と同様にCHATTERBOX CAFÉとして展開し、同店は国内の旗艦となる。香港・マカオ・フィリピン・台湾に続くアジア展開の拠点と位置づける。CHATTERBOXは1971年にシンガポールの「マンダリン・オーチャード・シンガポール（現：ヒルトン・シンガポール・オーチャード）」で誕生した。看板のシンガポールチキンライスのほか、ラ