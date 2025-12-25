ベガルタ仙台は12月25日、ファジアーノ岡山よりMF岩渕弘人が完全移籍で加入することを発表した。岩手県出身の28歳。遠野高を卒業後は仙台大に進学。2020年にいわきFCに加入し、24年から岡山でプレーしていた。仙台の公式サイトで岩渕がコメント。「サッカーを始めたころから自分の夢は、サッカー選手になること、ユアスタでプレーすること、そしてベガルタ仙台の選手になることでした」と明かす。「自分にとってベガルタ仙台