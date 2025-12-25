今年も残すところ１週間。京都の北野天満宮では、一年を締めくくる「終い天神」が開かれました。雨が降る京都の北野天満宮。「学問の神様」として知られる菅原道真の誕生日と月命日にちなみ、毎月２５日には「天神市」とよばれる縁日が開かれています。年内最後の１２月は「終い天神」と呼ばれていて、境内周辺には食品や古着だけでなく、正月用のしめ飾りを販売する店など計１０００店の露店が立ち並びます。（訪れた人）