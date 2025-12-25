放置自転車を不適切に撤去した大阪市の担当職員が懲戒処分されました。停職１年の懲戒処分を受けたのは、大阪市建設局に所属する男性職員（５９）です。条例では、「自転車放置禁止区域」ではない場所にとめられていた自転車については、７日間以上放置されたことを確認したうえで撤去することになっています。しかし市によりますと、男性職員は７日を待たずして撤去したうえ、業務報告書に「７日間以上の放置を確認した」