ピカソ戦に向けて着実に準備を進めている井上(C)Getty Images待ちに待ったサウジ決戦のゴングが間近に迫っている。現地時間12月27日、界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、WBC同級2位のアラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥の衝撃KOシーンをチェック今年は1月に行われたキム・イェジュン（韓国）との一戦を皮切りに、計3試合を消化してきた“モンスター