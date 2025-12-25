26日（金）は冬型の気圧配置が強まり、上空には強い寒気が南下してくる見込みです。山陰から北の日本海側を中心に雪が降り、非常に強い風が吹いてふぶく所もあるでしょう。日本海側の山沿いを中心に積雪が増加し、大雪になる所もある見通しです。暴風雪による視程不良や大雪による交通障害に警戒してください。26日は仕事納めで帰省される方も多いと思いますが、最新の交通情報を確認してから移動するのがおすすめです。太平洋側の