中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。4月のドバイシーマクラシック以来の今年G1・2勝目を狙うダノンデサイル（牡4＝安田、父エピファネイア）は5枠9番に決まった。戸崎が右手で引いた。鞍上の戸崎は昨年レガレイラで優勝しており、異なる馬での有馬連覇なら高松三太（1960年スターロツチ→61年ホマレボシ）