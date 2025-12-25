中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。前走アルゼンチン共和国杯で重賞初Vの勢いに乗って挑むミステリーウェイ（セン7＝小林、父ジャスタウェイ）は11番に決まった。「5番か6番が理想」と話していた松本騎手は自らクジを引き「思っていたのと違ったので、考えて競馬に乗りたい」と話した。「馬の力を信じて、