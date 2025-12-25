食糧法の主な改正案内容農林水産省は25日までに、コメを「需要に応じて生産する」との文言を食糧法に明記する方針を固めた。価格高騰を受け増産を掲げた石破茂前政権とは一線を引き、方針転換が鮮明になる。需給逼迫に備え、民間事業者に備蓄してもらうことを念頭に置いた新たな制度導入も盛り込む。来年の通常国会に改正案を提出する。国内人口の減少を踏まえ、輸出の強化を図りつつ過剰な生産を抑える。価格の維持も図る構え