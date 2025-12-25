厚生労働省は25日、市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」の患者負担増となる見直しを2027年3月に始めるとした医療保険制度改革を大筋でまとめた。対象の77成分は解熱鎮痛剤ロキソニン錠など約1100品目が該当する。