公立学校の教員採用試験の採用倍率が、初めて3倍を割り込み、過去最低の2.9倍になったことが文部科学省の調査でわかりました。【映像】教員採用試験の受験者数など（2024年度）文科省の調査によりますと、2024年度に実施された公立学校の教員採用試験で、受験者数は前の年度から7059人減少して過去最少の10万9123人、採用者数は954人増えて3万7375人となりました。採用倍率は2.9倍で、調査が始まった1979年以降、初めて3倍を割