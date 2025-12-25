楽天モバイルは２５日、携帯電話の契約数が１０００万回線を突破したと発表した。２０２０年の本格参入から約５年８か月での達成となった。低価格路線と通信品質の改善を背景に契約獲得のペースは加速している。基地局整備などの先行投資による負担で携帯事業は赤字が続いており、黒字化への弾みとなるか注目される。楽天グループの三木谷浩史会長兼社長は２５日の記者発表会で、「ここまで短かったような長かったような道のり