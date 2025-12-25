「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２５日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。病を抱えた子供２人を育てるシングルマザーにクリスマスプレゼントとして旅行を贈った。医療スタッフもアテンドすることを約束し、母と子は感激の涙。西村氏も、同行したイモトアヤコももらい泣きした。にしたんクリニックが障がい者支援動画プロジェクト「９６４万７千分の一