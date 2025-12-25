CBCチャリティ募金の一部が、愛知県と名古屋市に寄託されました。 【写真を見る】ことしで69回目 ｢CBCチャリティ募金｣ 約1500万円が寄せられる 一部は愛知県と名古屋市に寄託 子ども食堂や児童福祉施設などで活用へ ことしで69回目となるCBCチャリティ募金には、1528万2739円が寄せられました。その一部は愛知県と名古屋市に寄託され、きょう25日に愛知県の大村知事と名古屋市の広沢市長に目録が手渡されました。 寄せられた募