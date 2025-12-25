俳優の森山未唯（25）が、12月24日に放送されたTBS系バラエティー番組『水曜日のダウンタウン』の名物企画「名探偵津田」に出演。Instagramにオフショットを投稿し、反響を呼んでいる。【映像】話題の着物姿（別カット）＆グラビアオフショット「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」で、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が探偵となって事件を解決していく「名探偵津田」に