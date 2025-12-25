キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンビズアテンダ(キヤノンBA)は12月25日、イツモスマイルデジタルソリューションズ(イツモDS)とともに、徳島県海陽町の宍喰(ししくい)地区(那佐、竹ケ島を除く)で、利用者が乗降地点を指定できる仕組みを導入し、柔軟な移動を可能にする公共ライドシェアサービスの実証運行を2026年1月5日から開始すると発表した。高齢化や公共交通の縮小といった地域課題への対応として、実証運行に