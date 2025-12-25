みんなでつくる党（旧政治家女子４８党、旧ＮＨＫ党）が２５日までに２０２２年参院選の比例名簿を取り下げた。みんつく党の大津綾香党首は２４日、Ｘに「『参議院名簿の取下げ届出書』が受理されたことを報告いたします。メリークリスマス」とポストしていた。２２年の参院選で、旧ＮＨＫ党は比例代表に９人の候補者を擁立し、約１２５万票を得て、１議席を獲得。最多得票のガーシー（東谷義和）が当選したが、翌年に除名と