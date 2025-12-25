乃木坂46・奥田いろはの“推し”はいったい…！？ 2026年2月9日(月)に初日を迎えるミュージカル『レイディ・ベス』に出演する奥田いろは。奥田は2022年にアイドルグループ「乃木坂46」5期生として加入。ミュージカル『ロミオ&ジュリエット』ジュリエット役や『1789-バスティーユの恋人たち-』オランプ役に出演し、持ち前の歌唱力を生かしてミュージカルでも存在感を発揮している。今回は、そんな彼女の"推し"ているものに