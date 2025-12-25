２５日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、ＴＢＳＨＤ（ホールディングス）がこの日、井田重利・常務取締役が不正な経費精算を行っていたとしてこの日付けで取締役を辞任したと発表したことを報じた。キャスターを務める井上貴博アナウンサーが同氏の辞任を報道。「ＴＢＳＨＤは今月上旬、井田氏による交際費の不正な精算があるという内容の内部通報を受け、外部専門家の協力を得て調査を行