北海道の向こう1か月は、気温は平年並みですが、数日の周期で変動が大きくなりそうです。しかし、低気圧の影響を受けやすくなるため、日本海側やオホーツク海側は平年に比べて曇りや雪の日が多く、太平洋側では晴れの日が少ない見込みです。降水量は全道的に平年より多くなるため、例年に比べて大雪のリスクが高くなりそうです。1週目(12月27日〜1月2日)気温変化が大きい初日の出は太平洋側やオホーツク海側で可能性高い?1週目