Ｂ２ベルテックス静岡が２５日、福岡戦（２７、２８日・照葉積水ハウスアリーナ）に向け静岡市内で練習した。前節の岩手とのホーム２連戦では今季初連勝を飾った。第１戦で連敗を１１で止め、第２戦では試合終了直前に劇的逆転勝利。チームはようやく上向きとなり、この勢いのまま年内４連勝締めを狙う。救世主になったのは身長１６３センチのＰＧ山本愛哉（２１）だった。昨年に続き特別指定で加入した神奈川大４年生は、前々